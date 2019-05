Um homem ficou ferido em um acidente que envolveu duas motos na tarde desta quinta-feira, dia 09, em Concórdia. A colisão aconteceu na Rua 29 de Julho, próximo ao Posto Santa Clara.

De acordo com as informações apuradas no local, uma das motos reduziu a velocidade e a que trafegava atrás acabou batendo. O condutor da motocicleta que bateu, sofreu escoriações em uma perna. Ele foi atendido pelo Bombeiros Voluntários e conduzido ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.