O piratubense Serginho Schiochet, ex-técnico da Seleção Brasileira de Futsal, com passagens pela ACF Concórdia, AEP Piratuba, Sorocaba SP, entre outros clubes, considerado um dos melhores treinadores mundiais em 2015, confirmou participação no ICFutsal, que acontece de 14 a 16 de junho em, Brasília.

O congresso internacional reúne integrantes do futsal brasileiro, além de profissionais de Portugal, Argentina, Espanha e Itália, acontece no Auditório do Colégio Makenzie, na região do Lago Sul, no Distrito Federal.

São 14 palestras de nível internacional confirmadas para a programação, que tem como ponto principal a cerimônia de homenagens a profissionais com relevantes serviços prestados ao esporte brasileiro.

Schiochet será um dos homenageados. Como atleta ele defendeu clubes como a Sadia, Banespa, Carlos Barbosa e Caxias do Sul, além do Colleferro (Itália). Foi campeão mundial na década de 90 vestindo a camisa da Seleção.

Desde 2018 está à frente da gerência das escolas de base do Departamento Municipal de Esporte (DME), na cidade natal.

Fonte: Ernóy Mattiello / Ascom Prefeitura Piratuba / Redação Aliança