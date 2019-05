A Festa do Leitão Assado, que acontece no dia 07 de julho em Alto Bela Vista, já tem a principal atração definida. A dupla Duduca e Dalvan é que vai se apresentar no Centro comunitário do município. A atração foi escolhida através de uma enquete. O evento faz parte da programação de aniversário de Alto Bela Vista.

A dupla teve 66,8% dos votos e venceu os cantores Mococa e Paraíso. A população votou no site e do Facebook da Prefeitura e também teve uma urna no centro administrativo. A população votou entre os dias 26 de abril e 05 de maio.

Programação de aniversário:

A programação de aniversário inicia no dia 16 de junho com a Festa da Agricultura, Indústria e Comércio. Na programação acontecerá também a festa de aniversário no dia 04 de julho, Liquida ABV, a Festa do Leitão Assado, passeio ciclístico e encerra-se com a cavalgada no dia 21 de julho. A programação completa e as atrações das festividades serão divulgadas ainda nessa semana pela comissão organizadora.

A dupla:

Duduca e Dalvan é uma dupla de música sertaneja/romântica sendo conhecidos popularmente como Os Leões da Música Sertaneja. A dupla fez sucesso com o diferencial de abordarem temáticas sociais em suas letras, destacando-se neste sentido canções como "Espinheira" e "Massa Falida".