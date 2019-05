A Rádio Aliança teve acesso às imagens do sistema de segurança do posto de combustível que foi assaltado no Distrito de Planalto, Concórdia, na noite de quarta-feira, dia 08.

O vídeo mostra o momento em que os bandidos chegam em uma moto e rendem um frentista. Também é possível ver que um ficou na moto, enquanto o outro entrou apontando um revólver para a funcionária que estava no caixa. Os assaltantes permaneceram com os capacetes.

De acordo com o proprietário do posto, os bandidos levaram R$ 80,00 e o celular da funcionária e cerca de R$ 700,00 que estavam no caixa.

Ainda conforme o dono do estabelecimento, eles fugiram com a moto no sentido Cachimbo, Concórdia. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas pelas proximidades. Guarnições também foram mobilizadas na região.