Sabe aquele produto mais antigo que você substituiu por um novo e agora fica ocupando espaço na sua casa? Ele pode ser muito útil para outras famílias. É por isso que a Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação e a Fundação do Meio Ambiente vão iniciar o projeto Jornada Solidária. A primeira edição será realizada no domingo, 12 de maio, Dia das Mães. A programação acontece na Rua Coberta de Concórdia no horário das 8h às 11h.

A secretária de Desenvolvimento Social, Denise Justi Lopes, explica que a ideia é incentivar as pessoas a doarem aparelhos em funcionamento. “Muitas vezes compramos coisas novas, deixamos de lado as que já tínhamos e não usamos mais. Em outras famílias esses itens podem ter muita utilidade”, afirma.

O superintendente da Fumdema, Roberto Marinelo, detalha que nesta primeira edição não será preciso fazer cadastro para ser beneficiado com os utensílios. “Aquela família que quiser ir até a praça terá a oportunidade de sair com um presente”, destaca Marinelo. Podem ser doados eletrodomésticos, produtos de informática, utensílios e pequenas ferramentas que não estão mais sendo utilizadas, mas que estejam funcionando.

Denise ressalta é que possível que não sejam doados todos os itens que as pessoas vão procurar, já que não há como saber qual será o engajamento da comunidade com este novo projeto. Essas demandas serão registradas e, se houver doadores, vai ser entrado em contato com quem tem interesse em receber. O critério de distribuição será a ordem de chegada e a Prefeitura de Concórdia não se responsabiliza pela entrega.

Depois da experiência deste domingo, 12 de maio, será definido se haverá mais edições da Jornada Solidária em Concórdia. Se a avaliação for positiva, vai ser realizado um cadastro para os próximos eventos. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 49 3441 0118.