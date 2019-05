Vítima de acidente de trânsito na madrugada do dia 19 de abril, na SC 155 em Seara, o jovem Lucca Bortolini, 21 anos de idade, segue a recuperação agora internado em Chapecó.

Conforme o pai de Lucca, o advogado Adair Paulo Bortolini, o jovem ficou 10 dias internado no Hospital São Francisco de Concórdia onde passou por cirurgias no braço, antebraço e fêmur, todos fraturados. Foram colocadas hastes internas no fêmur e antebraço. O braço permanece com hastes externas.Lucca também teve lesões cortantes e profundas no joelho e axila esquerdos e fraturou ossos da face.

O jovem ficou cerca de uma semana em casa e vinha se recuperando bem. Contudo, teve uma infecção sendo novamente internado no Hospital da Unimed de Chapecó para tratamento com infectologista, por precaução. “Ao que os exames indicam, a infecção é simples e está sendo devidamente tratada. Lucca deve retornar para casa em 2 ou 3 dias, para concluir o tratamento com antibióticos” conforme Adair Bortolini.

O searaense ainda deve passar por uma cirurgia no braço esquerdo e possivelmente uma plástica na axila esquerda. “Mas está se recuperando muito bem”, informou Adair Bortolini.

O acidente

Lucca Bortolini era o condutor de uma caminhonete VW/Amarok, de Seara-SC, que colidiu com um caminhão, também de Seara. A colisão na SC 155 em linha Bernardi, na madrugada do dia 19 de abril. Outras três pessoas estavam na caminhonete e uma no caminhão. Todas tiveram ferimentos mas de menor gravidade.

