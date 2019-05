Ela estava em uma estrada do interior do município

Uma CG-150 foi encontrada pela guarnição do PPT na madrugada desta quinta-feira, dia 09, em uma estrada de acesso à Linha De Carli, interior de Concórdia. Há a possibilidade que seja a mesma utilizada por bandidos que assaltaram um posto de combustível na noite de quarta-feira, no Distrito de Planalto.

De acordo com informações apuradas pela Aliança, a moto encontrada pela PM é vermelha e apresenta outras características da que foi usada no assalto. A motocicleta estava sem placa e com modificações no número do chassi.