Um princípio de incêndio assustou moradores do centro de Irani na tarde de quarta-feira, dia 08. O fato aconteceu por volta das 18h na Rua Valdecir Ângelo Zampieri, na casa de um idoso de 73 anos. Ninguém ficou ferido.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e quando chegaram no imóvel o fogo já havia sido controlado por vizinhos. De acordo com o que foi apurado pela guarnição, o problema teria acontecido durante a fritura de alimentos no fogão a gás.

A guarnição fez o rescaldo do local e retirada de material inflamável.