Um idoso de 66 anos foi agredido no início da tarde de quarta-feira, dia 08, no Bairro Itaíba. Ele teve vários ferimentos e apresentava escoriações nas costas, nas pernas e até um corte na cabeça. De acordo com o relato dele aos bombeiros e aos policiais, um homem teria o agredido com uma barra de ferro.

O idoso contou às guarnições que passava pela Rua Guarani, Bairro Itaíba, quando o agressor o chamou. Sem saber do que se tratava, se aproximou e foi agredido. Ele não soube explicar os motivos e disse que não conhece o homem que o agrediu.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento ao idoso no local, e depois o conduziram ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco, para avaliação médica.