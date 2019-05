Os vereadores Fabiano Caitano (PSDB), Artêmio Ortigara (PR), Valcir Zanella (PSDB), Claiton Casagrande (PR), Anderson Guzzatto (PR) e Jaderson Miguel Prudente (PSD) tiveram aprovadas nesta terça-feira (7) oito indicações que tratam sobre revitalização e pavimentações asfálticas em Concórdia, tanto na cidade quanto no interior. As sugestões devem agora ser encaminhadas ao Executivo.





Jaderson falou sobre a luta dos moradores destes locais, que solicitam melhorias constantes e aguardam há anos pelas demandas. “Sabemos que a cada dois meses tem que fazer tapa-buracos e é o dinheiro publico sendo gasto. Tenho certeza que o Executivo vai olhar com carinho para estas localidades”, frisa.





Guzzatto destaca que os trabalhos vêm ocorrendo e estão indo de encontro às demandas da comunidade. “São indicações, algumas delas represadas há muitos anos, que a população nos solicita. Com essa força unida dos vereadores, essas obras vão sair do papel”, afirma.





Sobre o assunto, o vereador Zanella disse todas as áreas do município estão sendo respeitadas para que a população seja atendida. “Temos certeza que desta vez o povo está sendo contemplado”.





De modo geral, as proposições tratam da revitalização asfáltica no acesso ao Distrito de Engenho Velho e de pedidos de pavimentação nas ruas Distrito Federal, no Bairro dos Estados, Aquiles José Perondi, Severino Saretta e Oscar Sehn, todas no Bairro Vista Alegre, além das ruas Treviso, no Bairro Jardim, Gralha Azul, na Vila Jacob Biezus e Acácias, no Bairro Petrópolis.

Fonte: Daisy Trombetta / Ascom Câmara