A Vigilância Sanitária de Ipumirim localizou, no início da semana, o primeiro foco do mosquito da dengue na área central da cidade. Logo após a constatação, uma reunião com o Departamento de Zoonoses da Regional de Concórdia foi realizada para traçar as novas estratégias a partir de agora.

Ainda nesta semana será iniciado um trabalho de delimitação de focos, que consiste em fazer uma varredura de casa em casa para apurar as condições e também fazer uma orientação aos moradores.

Janiel Giron, que faz parte da Vigilância Sanitária, explica que o pente-fino tem por finalidade eliminar ao máximo os possíveis criadouros do mosquito. Agentes de saúde também deverão trabalhar em conjunto com a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica para combater possíveis focos.