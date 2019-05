Jogos foram realizados no ginásio da UnC

Escola La Salle, campeão no handebol masculino

Na terça-feira, dia 7, ocorreu a etapa municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC), modalidade de handebol masculino, no ginásio da UnC, campus Concórdia. Foram seis Escolas em busca de uma vaga para a fase micro a ser realizada na cidade de Ipira.

A fase municipal é organizada pela Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC). Na final, a Escola Estadual La Salle venceu a Escola Estadual Vidal Ramos Júnior por 15 x 6 assegurando a primeira colocação e o título da modalidade.

Já encerraram as modalidades do voleibol de praia, atletismo, voleibol, tênis de mesa e xadrez. Futsal, masculino e feminino, começa amanhã, no ginásio da SER Sadia.

Estão classificados para a fase micro:

Voleibol de praia: Luiz Antônio/Felipe (Olavo) e Nicole/Maria Vitória (Vidal)

Voleibol: Olavo Cecco Rigon (masculino), Vidal Ramos Júnior (feminino)

Xadrez: Luiz Henrique Lazzarin (IFC) e Emanuelli Cristine Bochi (Olavo)

Tênis de mesa: Sabrina Vosnhak (Olavo), Pedro Rodrigues Rodrigues Petronilio (IFC)

Handebol feminino: Escola Estadual La Salle.

Fonte:Fmec