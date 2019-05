Desfile de escolha será realizado no dia 25 deste mês no Centro de Eventos

A Festa do Agricultor chega este ano à 30ª edição, comprovando a qualidade da produção agrícola piratubense e o desenvolvimento rural. O concurso que escolhe a realeza da festa, vai contar com cinco candidatas na edição 2019. A escolha acontece na noite do dia 25 deste mês no Centro de Eventos.

A jovem Bruna Leticia Baches Hachmann, de 15 anos é a representante da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), da comunidade de Linha Serraria. Para representar o distrito de Uruguai, a Capela Santo Antônio, escolheu Emily Eduarda Bergamo, de 15 anos de idade. Outra comunidade que também está representada no evento é Arroio Bonito, que aposta em Fernanda Campos de 17 anos. A jovem Gabriela Martineli de 15 anos, representa o Clube de Mães Primavera de Lageado Mariano. Completa o quinteto Elis Regina Hachmann, que aos 15 anos é a representante do Clube de Mães Laço da Amizade de Linha Nova Beleza.

Recentemente uma sessão de fotos marcou o primeiro compromisso das jovens. A Secretaria de Turismo e Eventos, escolheu a propriedade rural da família Graefling, na comunidade de Lageado Mariano, para a captura de imagens. O espaço abriga uma das mais belas residências do interior do município, evidenciando a paisagem nativa e a arquitetura germânica que remonta mais de 70 anos de história.

O trabalho foi acompanhado pela secretária de Turismo e Eventos de Piratuba, Simara Teixeira Petry, que sentiu-se gratificada pelos preparativos da 30ª Festa do Agricultor, que acontece no domingo, 28 de julho de 2019, no Parque de Eventos. "Estamos dedicando tempo e boa vontade para este evento e o primeiro passo é o concurso de escolha da Rainha e Princesas da festa. Seu Gerardt Graefling, nos deixou um legado de respeito ao meio ambiente e bom gosto à vida rural e por esta razão decidimos fotografar as candidatas aqui na propriedade da dona Líria", afirma a secretária.

Ernóy Mattielo / Ascom Prefeitura / Jornal Comunidade