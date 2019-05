O caso do rapaz de 29 anos que era suspeito de dengue em Concórdia está descartado. A Vigilância Epidemiológica da Gerência de Saúde recebeu o resultado negativo nesta quarta-feira, 8 de maio, do exame que foi realizado no Laboratório Lacen de Florianópolis.

O homem que reside no bairro dos Industriários foi hospitalizado na semana passada com sintomas que levaram para a suspeita de dengue. Um exame realizado em Concórdia teve resultado positivo, mas para ser confirmada a doença é preciso uma análise do Lacen. O rapaz teve alta ontem e agora seguem as investigações para outras doenças.

O biólogo da Vigilância Epidemiológica, Felipe Gimeze, explica que no hospital foi realizado o exame sorológico, que pode sofrer interferência de diversos fatores, inclusive de outras doenças. Já a análise feita em Florianópolis é bem mais específica. “Por isso temos os exames do Lacen como referência e enfatizamos tanto que exames preliminares não devem ser considerados antes do término total da investigação epidemiológica”, destaca.

O resultado do exame do homem de Arabutã que também tinha suspeita de dengue e ficou internado do CTI do Hospital São Francisco é negativo. A Vigilância Epidemiológica ainda aguarda as análises para hantavirose e leptospirose. O rapaz já está em casa e se recupera bem.

Alerta continua

O mosquito Aedes Aegipty é o transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. A melhor maneira de prevenir essas doenças é eliminando todos os pontos de água parada, que é onde eles se reproduzem. Para isso, alguns cuidados básicos devem ser seguidos:

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo;

- Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

- Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.