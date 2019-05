Definidos os últimos confrontos da 8ª Copa CDL de Futebol Suíço. A disputa pelo título de Campeão 2019 será entre a equipe da Pisocenter x Ideal Modas/Detalhes Móveis Planejados.





Na primeira disputa da semifinal realizada na noite de ontem (7), no Clube Império da Bola em Linha Vitória, em campo Ideal Modas/Detalhes Móveis Planejados x Polícia Militar. Após uma partida equilibrada com placar de 3 x 3, nos pênaltis a Ideal Modas/Detalhes Móveis levou a melhor fechando 5 x 4 e garantindo a primeira vaga da final.





No segundo momento em campo Pisocenter enfrentou o time Guindaste Broetto/Decc Construções/Arako Móveis vencendo de 3 x 1. A Pisocenter mais uma vez está na grande final da maior competição esportiva da entidade de classe lojista e empresarial. Em 2018 o time foi em busca do tricampeonato consecutivo (2016/2017) ficando com o título de vice na qual Tasca esportes levou a melhor.





A grande final será realizada no sábado do dia 18 de maio, no período da tarde. Na disputa pelo terceiro lugar se enfrentam Polícia Militar x Guindaste Broetto/Decc Construções/Arako Móveis.





O diretor de esportes, Cemilton Jung, destaca a organização e preparação das equipes assim como o envolvimento da torcida. “Mais uma vez tivemos grande participação do público, foi uma bela semifinal todos motivados e em busca é claro da tão sonhada vaga da final. Os quatro times foram muito bem e agora é só torcer pela sua equipe”.





Essa edição conta com o importante patrocínio das seguintes empresas: Ideal Modas, Mundo dos Esportes, Nova Móveis e Eletro, Pagnocelli Imóveis, Pisocenter, MM Distribuidora e Zat Supermercados.

Fonte: ASCOM CDL Concórdia