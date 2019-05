Adversário será o JEC/Krona de Joinville. Jogo será às 20h15 no Centro de Eventos

ACF estreia em casa na noite desta quarta-feira, dia 8, pela Divisão Especial do Catarinense. O adversário será o JEC/Krona de Joinville. O confronto está marcado para às 20h15 no Centro de Eventos. Não será cobrado ingresso.

A equipe já disputou duas partidas pelo Estadual fora de casa, derrota para Tubarão por 4 a 1 e perdeu Joaçaba por 2 a 1. Para a partida desta noite, a ACF não contará com o Ala Piva, que está machucado.

No sábado, dia 11 de maio, a ACF enfrenta em casa o Jaraguá Futsal. A partida será no ginásio da UNC, às 19h, com entrada gratuita.