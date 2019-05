Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 08, em Concórdia. Ele é suspeito de assassinato no Rio Grande do Sul. A ação foi desencadeada pelo Setor de Investigação e Capturas (SIC) de Concórdia com policiais civis do município de Lagoa Vermelha, onde o crime teria ocorrido.

O homem foi preso na Rua Dr. Maruri na casa da mãe, depois de um trabalho de investigação que localizou o suspeito. Ele homem foi levado ao presídio de Lagoa Vermelha.