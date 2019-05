A Prefeitura de Concórdia por meio da Fundação Municipal de Cultura, promove o Festival Canto Livre 2019. O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, a partir das 19h, no Teatro Municipal Maria Luiza Matos. As inscrições, que são gratuitas, acontecem de 13 de maio até 13 de junho, na Fundação Municipal de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h à 11h30 e das 13h30 às 17h. O edital, com regulamento e o formulário de inscrição, está disponível no site da Prefeitura de Concórdia e na Fundação de Cultura.

Serão seis modalidades: Infantil, Infanto-Juvenil, Adulto Gospel, Adulto Sertanejo/Regional, Adulto Popular, Adulto Canções Inéditas. No dia 28 de junho serão apresentadas e julgadas as categorias Infantil, Infanto-Juvenil e Adulto Gospel. No sábado, 29, será a vez das categorias Adulto Popular e Adulto Sertanejo/Regional e no domingo Adulto Canções Inéditas.

Após as apresentações, haverá a premiação dos primeiros colocados, nas três noites do festival. Serão R$ 20 mil em prêmios e troféus. Após o festival, será gravado um CD com as 20 canções selecionadas da categoria Adulto Canções Inéditas.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura