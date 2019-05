O time vai enfrentar a equipe do Coração do Contestado, de Lebon Régis

O time do técnico Fininho tem compromisso em casa na noite de sábado, dia 11, pela Liga Catarinense. A equipe busca a recuperação após a goleada que sofreu para a ADC Curitibanos no último fim de semana, por 7 a 1.

O jogo acontece no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack, às 20:15h. Ingressos antecipados estão sendo comercializados no Paulo Tintas, Sorveteria Mega Mix e na Luciana Fotografias, por R$ 5,00. Em Ipira os ingressos são encontrados no Posto da Amizade. Na hora o valor é R$ 10,00. Os sócios torcedores não pagam.

Categorias de base:

A equipe Sub-18 também joga em casa no sábado. A partida acontece às 17h e o adversário é o time de Luzerna. Já o Sub -14, AEP Termas DME, vai a Campos Novos, onde enfrenta o time da casa às 10h.