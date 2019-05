A Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina promove na quarta-feira, dia 15 de maio, às 9h, o primeiro leilão de veículos apreendidos de 2019. Serão 605 lotes colocados para arrematação, todos eles devidamente documentados e que poderão voltar a circular normalmente.

O edital está disponível no link do site da PRF www.prf.gov.br/portal/estados/santa-catarina/leiloes, ou no portal do leiloeiro: www.danielgarcialeiloes.com.br. O documento também poderá ser fornecido através do e-mail leilao.sc@prf.gov.br.

O leilão terá as modalidades presencial e online. A sessão presencial será realizada no Golden Hotel e Eventos, situado no bairro Serraria em São José. A sessão online terá início na mesma data e hora da sessão presencial, através do site do leiloeiro.

Os interessados pelo leilão eletrônico devem efetuar o cadastro no portal do leiloeiro com antecedência mínima de 48 horas. Já é possível oferecer lances hoje, faltando ainda uma semana para o evento.

A visitação pública aos lotes ocorrerá dias 08, 09, 10, 13 e 14 de maio, nos respectivos pátios onde se encontra cada veículo. Os endereços e telefones dos pátios, espalhados por todas as regiões de Santa Catarina, estão no edital do certame.

Os veículos serão ofertados no estado em que se encontram, por isso a visitação aos pátios é fundamental. Fotos e descrição dos bens também estão disponíveis no edital. Podem ser encontradas motocicletas e automóveis com lance inicial de apenas R$ 100 ,00.

No mesmo dia, as 8:3h0, também será realizado o Leilão de Ferrosos (veículos já destruídos destinados à reciclagem). Estes lotes serão arrematados pelo valor oferecido pelo quilo e apenas por pessoas jurídicas previamente habilitadas. O edital também pode ser encontrado no site do leiloeiro.

O valor arrecadado pelo leilão será utilizado inicialmente para pagamento das despesas do certame. Em seguida, vai custear as despesas de remoção e estadia dos veículos, depois vai pagar os tributos vencidos, débitos trabalhistas e de multas, respectivamente. Em caso de saldo remanescente, o valor ficará à disposição do antigo proprietário.