Câmeras do sistema de monitoramento do Mercado Top, que fica na Rua Santo Colla, no Bairro Santa Cruz, flagraram a ação de um ladrão que quebrou a porta de vidro e entrou para furtar. O fato aconteceu ainda na madrugada de sexta para sábado, dia 27, mas as imagens foram extraídas recentemente.

O ladrão levou cerca de R$ 100,00 do caixa, mas o prejuízo maior foi o da porta quebrada, que custa em torno de R$ 1.300,00, segundo o relato do proprietário do mercado ao Jornalismo da Aliança.

Para conseguir quebrar o vidro o ladrão usou uma chave de fenda, que ele deixou no mercado ao fugir. A ação dentro do estabelecimento foi rápida, de apenas 20 segundos, já que o alarme disparou.

Um agente da empresa que faz o monitoramento do local foi ao mercado e a Polícia Militar foi acionada. O suspeito não foi localizado.