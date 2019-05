Jogadores disputaram a segunda divisão com o Galo do Oeste

Já estão a disposição da comissão técnica mais 3 jogadores contratados para a disputa da série B do Catarinense, tratam-se do meia atacante Angelo (E), do goleiro Éder (C) e do volante Tetê (D).

O Goleiro Éder Donizete Duarte de Oliveira, 34 anos vem da equipe do Desportivo Brasil onde atuou em 2018 e 2019, atuando antes em equipes como o União São João, Rio Branco (SP), Ferroviária, Ituano, Treze, ASA, Taubaté, Marília e Anápolis.

O meia atacante Angelo Nazareno Ferreira Cardoso, 27 anos, tem passagens pelo Baraúnas, Carajás, Independente Tucuruí, São Francisco (PA), Sport Belém, São Raimundo (PA), Trem, Paraupebas, Pinheirense e Águia de Marabá.

O volante Tetê (Cleison Henrique), 28 anos, tem em sua carreira passagens pelas equipes do Ferroviário Atlético Clube (Ceará), Associação Esportiva Tiradentes (Ceará), Maranhão Atlético Clube (São Luís Maranhão), São Raimundo (Santarém), Independente de Tucuruí e Águia de Marabá.