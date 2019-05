O rapaz com 29 anos que foi internado com suspeita de dengue na semana passada teve alta do Hospital São Francisco (HSF) nesta terça-feira, 7 de maio. Ele foi hospitalizado com dores musculares e a conduta médica foi realizar um exame em Concórdia que teve resultado positivo para a doença. No entanto, para confirmar é preciso uma análise feita pelo laboratório Lacen de Florianópolis. A Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado para esta semana.

Se realmente o rapaz estiver com dengue, esse será o primeiro caso contraído em Concórdia, já que ele não esteve fora do município. No Alto Uruguai Catarinense somente Seara teve duas pessoas com a doença.

O jovem reside no loteamento Novo Horizonte, no bairro Industriários, local em que há registros de focos do mosquito da dengue. Na última sexta-feira já foi realizado o monitoramento nesta região e foram encontrados mais dois focos, chegando a 238. Amanhã haverá mutirões nos bairros Imperial, Guilherme Reich e Nova Palma.

Caso de Arabutã

O rapaz de Arabutã que foi internado em Concórdia no dia 28 de abril com suspeita de gripe A, dengue, hantavirose e leptospirose teve alta na sexta-feira, 3 de maio. Ele apresentou sintomas graves e ficou no CTI do Hospital São Francisco. Os exames que vão permitir o diagnóstico para essas doenças também não estão prontos.