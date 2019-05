O mês de maio é dedicado à conscientização e prevenção de acidentes e imprudência no trânsito. Em Concórdia, o lançamento oficial da campanha aconteceu nesta terça-feira, 7 de maio, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. Com o slogan "No trânsito, o sentido é a vida!", e a cor amarela, que representa atenção e advertência, o trabalho da campanha será intenso durante todo o mês, com cartazes, faixas, material educativo, iluminação de espaços públicos na tonalidade amarela, e o retorno das placas educativas nas vagas preferenciais de idosos e cadeirantes, publicidade de maior sucesso que, neste ano, traz figuras femininas.

Uma iniciativa do Departamento de Trânsito da prefeitura, o ato contou com a presença de autoridades, como o prefeito Rogério Pacheco, membros da equipe de governo e do poder Legislativo, representantes de instituições como a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Voluntários, SEST SENAT, e o movimento Gentileza no Trânsito.

O prefeito Rogério Pacheco comentou que a Administração Municipal tem investido em ações para melhorar o trânsito, como a aquisição de 10 controladores de semáforos, um investimento superior a R$ 300 mil, que irá sincronizar e melhorar o tráfego de veículos. Mas o chefe do executivo alerta que a segurança no trânsito depende, também, de uma mudança no comportamento das pessoas, já que a maioria dos acidentes são causados por falta de atenção, excesso de velocidade, entre outras imprudências. Por isso, ações conjuntas entre poder público e sociedade civil para mudar a consciência das pessoas, são fundamentais para melhorar a segurança e evitar acidentes.

No próximo dia 19, acontece o primeiro Passeio Ciclístico e a segunda Pedalada do Comen - Conselho Municipal de Entorpecentes, com saída às 15h da Rua Coberta. Neste dia, desde o período da manhã, haverá uma intensa mobilização do poder público e de entidades parceiras sobre educação no trânsito. Os participantes concorrem a 10 bicicletas. As inscrições podem ser feitas pelo site da prefeitura ou no dia do evento.

Fonte:ASCOM