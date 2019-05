O vereador Beto Gançalves utilizou a tribuna na Sessão desta semana, para solicitar mais agentes da Polícia Civil para o município de Seara. Ele argumenta que já fez um pedido à Secretaria de Estado da Segurança Pública em 2017, mas não foi atendido. O vereador reclamou que, além de não ter aumento no efetivo, agora, mais um policial foi cedido para atendimento em outro município.

Gonçalves solicitou que o Legislativo encaminhe uma moção ao governador Carlos Moisés e às autoridades de segurança do Estado. “É um problema que se arrasta há vários anos, desde 2009 esta casa cobra isso”, registrou. “Em 2017 apresentei uma moção onde cobrava das autoridades estaduais a resolução desse problema, na época a resposta da Secretaria de Estado da Segurança Pública, dizia entender que o efetivo da Delegacia da Comarca de Seara, não era ideal, mas atendia a demanda, embora eu discordasse dessa afirmação aguardei para ver se algo aconteceria, e aconteceu, agora passado praticamente um ano e meio depois, recebemos a notícia de que ao invés de aumentar o efetivo tivemos que ceder um agente para atender a cidade de Arvoredo”, lamentou o vereador.

Ele também afirma que Seara tem perdido efetivo, e não entendo porque. “Historicamente isso tem acontecido, em 2009 dois policiais foram transferidos para Concórdia e veio apenas um para repor. Segundo informações que obtive, Seara já teve 12 policiais civis atuando e agora temos apenas seis, sendo que esses ainda auxiliam municípios da região e prestam expediente e plantão em Concórdia, tendo assim, direito a um dia de folga, fato que prejudicaria ainda mais as atividades no nosso município”, destacou. “Como a demanda é muito grande esses policiais praticamente não tiram folga, ficando com o banco de horas praticamente estourado. Se eles fossem tirar as horas que têm direito, a Delegacia ficaria por vários dias fechada”, finalizou.