O vereador Wilson Zamarki, do PP, apresentou na Sessão da última segunda-feira, dia 06, um anteprojeto solicitando que os estudantes tenham transporte gratuito para universidades e instituições da região que oferecem cursos técnicos. A proposta é que o pagamento, por parte da Prefeitura, seja obrigatório.

De acordo com Zamarki, no município de Irani há inúmeros jovens que estudam ou necessitam estudar em outros municípios, para obter a formação. “Fizemos um estudo e concluímos que muitas famílias não têm condições de manter os filhos em uma universidade em função das despesas. O transporte gratuito ajudaria muito. Mais de 100 estudantes se deslocam diariamente para outras cidades, como Concórdia e Joaçaba, por exemplo,”, argumenta. “Várias administrações aqui de Irani já concederam auxílios nos pagamento de transporte, mas nunca na totalidade”, relata.

O vereador também cobra a Administração atual e destaca que o município pode arcar com os valores do transporte. “No plano de governo da atual gestão existe essa proposta de pagara 100% do transporte e até o momento não está sendo cumprida”, lembra Zamarki. “Acredito que com a arrecadação de Irani já seja possível pagar o transporte”, afirma.

O vereador também ressalta que ele apresentou apenas o anteprojeto, ou seja, é uma ideia que vai passar pela Câmara, depois será encaminhada ao Executivo e se de fato virar lei, a Prefeitura só passa a fazer o pagamento de 100% do transporte, no próximo ano. “Já fizemos mo estudo de viabilidade legal, apresentamos a necessidade e tenho certeza que os vereadores vão apoiar, inclusive membros da base do governo”, destaca. “Mas é claro que o Executivo vai analisar, fazer um estudo de viabilidade financeira, e se entender que é possível, vai inserir o projeto no orçamento do próximo ano”, detalha o vereador. “Quem sabe se acharem impossível pagar 100%, que aumentem para 75%, depois para 85%, ano a ano, para que a gente consiga pagar todo o transporte em um futuro próximo”, sugeriu o vereador.