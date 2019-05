Caitano sugere nome para praça que está em construção no Parque de Exposições

Se depender do pedido do vereador Fabiano Caitano (PSDB), aprovado por unanimidade na Câmara nesta segunda-feira, dia 06, a praça que está sendo construída no Parque de Exposições de Concórdia poderá ganhar um nome de origem italiana. Ele sugere ao Poder Executivo Municipal que denomine o local de “Sarcedo”.





Conforme Caitano, a ideia é homenagear a cidade de Sarcedo, província de Vicenza, na Itália. Ainda, a indicação vem de encontro com a Lei n. 5.047 de 29 de março de 2018, que declara Sarcedo como cidade-irmã do município de Concórdia. “Tal reconhecimento inclusive já fora realizado também pela cidade-irmã ao passo que a referida denominação da praça virá de encontro com os anseios dos desbravadores e colonizadores da nossa cidade”, frisa.



Fonte: Daisy Trombetta /Ascom Câmara