Você sabe qual é a porcentagem de imposto que paga quando compra um celular? E quando abastece o carro? E ao comer um hambúrguer no sábado à noite? Cada item tem um valor diferente, mas a verdade é que no Brasil a tributação é uma das mais altas do mundo. Neste ano a CDL Concórdia vai organizar o Dia Livre de Impostos. A programação será realizada na terça-feira, dia 28 de maio.

Essa data é tradicional no país, mas em Concórdia será realizada pela primeira vez. Neste dia dois postos vão comercializar mil litros de combustíveis cada sem cobrar o valor do tributo. Essa venda diferenciada vai ser feita pelo posto Lamonato e pelo Perizzolo da rua Getúlio Vargas.



O presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, diz que o objetivo é chamar a atenção para a alta carga tributária que é paga pelos consumidores. “Em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em último como país que melhor retorna o dinheiro para a população”, afirma Cecchin.





Segundo a CDL, serão disponibilizados mil litros de gasolina comum para comercialização sem impostos para os 100 primeiros consumidores (veículos) que comparecerem aos dois postos. A venda com preço diferenciado vai inicia a partir das 9h e será necessário retirar senha. Cada consumidor poderá comprar no máximo 10 litros.



Sobre a data

O Dia Livre de Impostos foi criado pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem em 2003 e acontece nas principais cidades do país. O objetivo não é a sonegação de impostos, pois nesse dia o empresário arca com os custos da taxação para não ser repassado aos consumidores. Em 2018 a data contou com a participação de 10 estados, com a colaboração de mais de cinco mil empresas.

Fonte: Fabiana Passarin / ASCOM CDL