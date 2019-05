Alunos do IFC fazem manifestação contra bloqueio de verba do orçamento

Cerca de 200 estudantes do Instituto Federal Catarinense (IFC) campus de Concórdia fizeram uma manifestação na tarde desta segunda-feira, 6 de maio, contra o bloqueio de 30% do orçamento para o segundo semestre de 2019, anunciado pelo governo federal. De forma pacífica, eles demonstraram o descontentamento com essa medida que ameaça a continuidade das ações do IFC local, que terá quase R$ 3 milhões a menos em recursos.

Na Câmara de Vereadores os legisladores das bancadas do PT e MDB apresentaram na sessão desta segunda-feira uma moção de repúdio ao bloqueio de verbas. O documento será encaminhado ao Ministério da Educação. Na próxima sexta-feira, 10 de maio, os alunos do IFC Concórdia planejam fazer uma exposição na praça Dogelo Goss dos trabalhos que são realizados por eles.

O IFC Concórdia atende 1.562 estudantes entre ensino médio, cursos técnicos, superior, especialização e mestrado gratuitos. A escola emprega 209 servidores efetivos e 54 terceirizados.