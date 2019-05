O homem de 24 anos que ficou ferido no acidente que aconteceu na noite de domingo na BR-153 em Concórdia, se recupera em quarto normal. A informação foi confirmada pelo Hospital São Francisco. Ele dirigia um Fiat Siena de Concórdia que bateu de frente com um Honda Civic, de Santana de Parnaíba, SP.

O condutor foi a vítima mais grave e foi socorrido por equipes dos Bombeiros Voluntários e do Samu. Ele foi conduzido ao Pronto-Socorro com suspeita de fraturas em uma das pernas e hemorragia interna. O Hospital repassou apenas que ele está em leito normal e não dá mais detalhes do quadro clínico.

Já no Honda Civic estavam três pessoas. O motorista, que não se feriu, e mais duas, que foram conduzidas ao Hospital por pessoas que passavam pelo local. De acordo com o condutor do Civic, uma está internada em Concórdia, com fratura em uma costela.