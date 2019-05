A Polícia Militar de Concórdia atendeu na tarde desta segunda-feira, dia 6, mais um caso de roubo no município. Um homem armado invadiu um mercado na Rua Marcos Bento de Souza, no Bairro Liberdade e praticou o roubo. Ele estava armado com uma faca.

Segundo as informações da vítima, que estava com uma criança de quatro anos no colo, o homem ameaçou com a faca e pediu o dinheiro que estava no caixa. Foram levados aproximadamente R$ 600,00 e mais um aparelho celular.

Ainda conforme a vítima, o ladrão teria usado um Fiat/Uno de cor chumbo e fugiu pela Rua Leonel Mosele.