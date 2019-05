A Administração Municipal fará a assinatura da ordem de serviço da obra de reforma do educandário nesta terça-feira, 7, de maio, no GEM Petrópolis, às 19h. A empresa vencedora, Estrutural Comércio e Construções Ltda EPP, fará a reforma da cobertura do GEM e a pintura externa do prédio. O investimento, custeado com recurso próprio, será de R$ 61.973,58. O prazo para entrega da reforma é de 90 dias.

A engenheira que será responsável pela fiscalização da obra é Tamyra Hack. A última vez que a escola recebeu uma reforma foi em 2006 e, no ano passado, em uma parceria entre a Secretaria de Educação e a APP da escola, foram feitas pequenas reformas e pintura de algumas salas.

A escola conta com 146 alunos do Pré ao 5º ano e 19 servidores na equipe de trabalho. Autoridades, alunos, pais, professores e comunidade escolar estão convidados para prestigiarem o ato de assinatura, nas dependências do GEM Petrópolis.

Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura Concórdia