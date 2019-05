A Administração Municipal fez a assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação do espaço que irá receber a nova Estratégia Saúde da Família – ESF, do bairro Industriários. O ato aconteceu nesta segunda-feira, 6 de maio, na EBM Concórdia – CAIC, local que também funciona a unidade de saúde, nos fundos da escola.

O espaço que irá receber a reforma é onde atualmente funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, que, após as melhorias, deve abrigar a nova unidade de saúde, situado na rua Rua Otto Tramontini, Nº14. O investimento da reforma, custeado pelo Fundo Municipal de Saúde, é de R$ 429.463,91. A empresa responsável é a Copag Construtora e Incorporadora Eireli, que terá prazo de 240 dias para conclusão do serviço.

O anúncio da obra foi comemorado pela comunidade do bairro, pois trará uma série de benefícios. Além de um espaço maior e adequado para os atendimentos, a antiga unidade de saúde que funciona nos fundos da escola, será transformado em salas de aula para alunos da educação infantil, já que no momento, as crianças precisam subir até o terceiro andar do prédio para terem as aulas. O CREAS também ficará instalado provisoriamente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, até ter um novo local definido.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito, Rogério Pacheco, acompanhado do vice-prefeito, Edilson Massocco, membros da equipe de governo, representantes do poder Legislativo, membros da comunidade do bairro e imprensa.

Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura Concórdia