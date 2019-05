Partidas foram realizadas no domingo, dia 5

As categorias de Base do Canarinho Esporte Clube venceram as duas partidas disputadas em casa neste final de semana. Os jogos foram válidos pelo Campeonato Sul Brasileiro.

Na categoria Sub-11 foram duas vitorias, 3 a 0 contra EC Olaria/La Salle e 4 a 0 para CME Itá.

No Sub-13, o Canarinho conquistou duas vitorias, 9 a 1 contra Faxinal dos Guedes, e 1 a 0 para contra São Miguel do Oeste.

Nesta terça-feira, dia 07, é a vez do Sub-15, entrar em campo em casa às 15h no campo do bairro Salete contra Luzerna.