Jairo Sartoretto deixa a UTI do Hospital São Francisco

O prefeito de Itá, Jairo Sartoretto, deixou a Unidade de Terapia Intensiva, UTI, na manhã desta segunda-feira, dia 06. A informação foi confirmada pelo Hospital São Francisco. Ele estava na UTI desde o dia 1º, após um quadro de infecção respiratória.

No sábado, dia 04, o Hospital São Francisco emitiu um boletim médico noticiando quadro regular e com resposta clínica satisfatória. Ele ainda está internado e luta contra um câncer no esôfago.

Sartoretto está licenciado desde o dia 02 de abril em função do tratamento. O vice-prefeito Domingos Rodrigues dos Santos é que está no comando do Executivo.