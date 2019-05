Termina nesta segunda-feira, 6 de maio, o prazo da Justiça Eleitoral para regularização do título de eleitor. Quem não votou nas últimas três eleições consecutivas e não justificou a ausência, terá que prestar esclarecimentos para evitar que o documento seja automaticamente cancelado. Em Santa Catarina 68 mil eleitores correm esse risco.

Em caso de cancelamento do título, o cidadão poderá enfrentar alguns contratempos em relação a outros documentos que dependem da certidão de quitação eleitoral. São exemplos a emissão da carteira de identidade ou passaporte, recebimento de salário se for servidor público, participação em licitações da administração pública, empréstimos, inscrição em concurso e outros.

O eleitor deve emitir a Guia de Recolhimento de Multa Eleitoral e ir até cartório eleitoral ou posto de atendimento com o comprovante de pagamento, documento com foto e título de eleitor. Até a data de hoje, a regularização pode ser feita por parentes ou alguém que apresente cópia do documento de identidade do eleitor. Depois disso, o título será cancelado e vai ser preciso ir pessoalmente até um cartório para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral.