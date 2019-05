O homem que foi atingido por golpes de facão no interior de Lindóia do Sul permanece internado em Concórdia. De acordo com as informações repassadas pelo Hospital São Francisco, ele está em um quarto da enfermaria. Ele teve parte de uma orelha e dedos atingidos.

O fato aconteceu após um desentendimento na comunidade de Linha Sertãozinho, interior de Lindóia, na tarde de sábado, dia 04. O próprio irmão da vítima é que a atingiu com o facão.

Depois de dar entrada no Hospital Izolde Dalmora de Lindóia do Sul, o homem atingido foi encaminhado ao Hospital São Francisco de Concórdia. Já o autor dos golpes foi preso no local do fato e encaminhado à Delegacia de Concórdia.