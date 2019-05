Uma colisão frontal envolveu um Fiat Siena, com placas de Concórdia, e um Honda Civic, de Santana de Parnaíba, SP, por volta das 19h50 deste domingo, 5 de maio. O acidente ocorreu na BR 153 a cerca de 1 km do posto da Coopercarga, em direção ao Rio Grande do Sul. O trânsito ficou interrompido nas duas pistas.

No Honda/Civic estavam três pessoas e duas tiveram ferimentos. Elas foram levadas ao Hospital São Francisco por pessoas que passaram no local antes da chegada da equipe de resgate dos Bombeiros Voluntários de Concórdia e Samu. O motorista do Siena teve lesões mais graves. Ele ficou preso mecanicamente dentro do carro e teve fratura em uma das pernas, um corte na cabeça e suspeita de hemorragia interna.

Segundo informações repassadas por pessoas que viram o acidente, os dois veículos faziam o sentido Concórdia/Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu quando um dos carros tentou uma ultrapassagem e rodopiou na pista. As causas oficiais serão divulgadas apenas após o laudo da polícia. A identidade do motorista do Siena com placas de Concórdia ainda não foi divulgada.