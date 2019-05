Uma mulher de 27 anos foi presa na noite de sexta-feira, dia 03, em Medianeira, no Paraná. Policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) abordaram um ônibus e quando revistaram o material da passageira, encontraram cocaína e maconha. Ela declarou à guarnição que a droga seria entregue em Concórdia.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Aliança, a mulher teria recebido a droga em Foz do Iguaçu. Os policiais encontraram com ela, 1,5 quilo de cocaína e 420 gramas de maconha. Segundo a polícia, a quantidade de entorpecentes foi avaliada em mais de R$ 40 mil.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada a uma Delegacia para prestar esclarecimentos. A droga foi apreendida e também foi entregue na Central de Polícia.