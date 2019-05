Dois homens armados com revólveres assaltaram o Bar do Nora, na SC-355, na noite deste sábado, dia 04. O estabelecimento fica próximo ao trevo de acesso a Presidente Castello Branco. A ação dos bandidos aconteceu por volta das 20:15h. Ninguém foi agredido.

O proprietário do bar relatou ao Jornalismo da Aliança, que a esposa dele é que estava no local no momento do assalto. Ele contou que dois homens chegaram em uma moto, apontaram as armas e pediram o dinheiro. Os bandidos levaram todo o valor que estava no caixa. Ele acredita que cerca de R$ 2 mil tenham sido roubados.

Ainda de acordo com as informações repassadas à Aliança, a moto utilizada era uma CG vermelha. A Polícia Militar foi acionada e iniciou rondas pelas proximidades e por locais de possível fuga dos bandidos.