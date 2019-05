Jogando em casa no sábado o time venceu Juscelino por 1 a 0

Pinhal estréia com vitória na Série B do Interiorano de Futebol de Campo

O Pinhal venceu por 1 a 0 o time do Presidente Juscelino na estreia das duas equipes pela Série B do Interiorano. A partida foi realizada na tarde deste sábado, dia 4, no campo da Comunidade de Linha Pinhal. A Rádio Aliança transmitiu o confronto.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e o único gol da partida foi marcado pelo goleiro Thiago do Pinhal, aos 42 minutos, em cobrança de falta. A bola foi parar no ângulo da trave adversária. Na segunda etapa o Juscelino tentou melhorar o setor ofensivo, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. O Pinhal ainda teve mais oportunidades de aumentar o placar, mas as chances foram desperdiçadas pelos jogadores de ataque.

Com o resultado o Pinhal soma os primeiros três pontos na competição e e assume a liderança da chave juntamente com o time de Linha Kaiser, Oito de Maio e Guarani B, que também saíram com vitória na primeira rodada da Série B.

Dados:

O Pinhal do técnico Herbert Kaiser jogou com: Thiago, Everton, Renan, Marcel e Fonso, Tondelo,Guga, Ismael e Diogo, Giovani e Luan. Entraram ainda, Nei Júnior, Alan, Willian, Wagner, Guilherme e Deilton.

O Juscelino do técnico Ronaldo entrou em campo com: Darlan, Storkio, Marcos, Guilherme e André, Kiko, Fontana, Daimir e Fabricio, Denis e Paulinho. Entraram ainda, Adriano, Maicon, Ismael, Carlos e Sérgio.

Cartão Amarelo para Rena, Giovani do Pinhal, Kiko para Juscelino. Arbitragem foi de Emerson Bortoloto, auxiliado por Ricardo Trojan e Eduardo dos Santos. Delegada da partida Mirian Kirsten.