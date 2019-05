Homem é atingido com facadas na orelha e na mão em Lindóia do Sul

Um homem teve ferimentos em uma das mãos e em uma orelha, após um desentendimento no interior de Lindóia do Sul, no final da tarde deste sábado, dia 04. Ele foi atingido por duas facadas. Depois de dar entrada no Hospital Izolde Dalmora de Lindóia do Sul, a vítima foi encaminhada ao Hospital São Francisco de Concórdia.

O Jornalismo da Rádio Aliança fez contato com o Hospital de Lindóia e recebeu informações de que os golpes foram profundos e possivelmente o homem terá que passar por cirurgia em Concórdia.

O autor das facadas seria o próprio irmão do homem. Ele foi detido no local da briga pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Concórdia para prestar esclarecimentos.