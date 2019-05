Hospital emite boletim sobre a situação de saúde do prefeito de Itá

O Hospital São Francisco emitiu, no sábado, dia 04, um boletim médico, sobre a situação do prefeito licenciado de Itá, Jairo Sartoretto. De acordo com o documento, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva, UTI, e está apresentando quadro regular e resposta clínica satisfatória ao tratamento.

Sartoretto foi internado no dia 1º em Concórdia, devido a um quadro de infecção respiratória. Ele está em tratamento contra um câncer no esôfago.

Nos últimos dias o prefeito de Itá realizava as aplicações de radiologia e quimioterapia em Chapecó. Em Concórdia o prefeito Sartoretto está aos cuidados do oncologista Carlos Bernardi.