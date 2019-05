Duas pessoas do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) estão em Concórdia na tarde deste sábado, 4 de maio, para investigar as causas do acidente aéreo que ocorreu na noite de ontem e vitimou o empresário Odimar Roman, 53 anos.

Por volta das 15h os profissionais chegaram à comunidade de Linha São Geraldo, interior de Concórdia, onde ocorreu o acidente. Eles vieram de Canoas no Rio Grande do Sul para apurar as causas da tragédia e também discutir alternativas de prevenção a esses tipos de acidentes. Os técnicos coletaram imagens, informações e materiais para análise e não há prazo para o laudo ser divulgado.

O trabalho de investigação do Seripa V, que é o órgão responsável por esse tipo de serviço no Sul do Brasil, foi coordenado pelo capitão Samuel. Ele informou que os destroços do avião agora ficam à disposição da Polícia Civil, caso haja necessidade de coleta de dados e em seguida a retirada da aeronave do local fica por conta dos familiares.

O acidente:

Odimar Roman conduzia uma aeronave regulamentada que havia adquirido há pouco tempo. Segundo informações repassadas por moradores que residem em Linha São Geraldo, próximo ao aeroporto municipal, o avião decolou por volta de 18:50h da tarde de ontem, deu algumas voltas e quando tentava retornar ao aeroporto caiu sobre a mata. O piloto morreu na hora.