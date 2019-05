Equipe do Seripa investiga acidente aéreo em Concórdia

Duas pessoas do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) estão em Concórdia na tarde deste sábado, 4 de maio, para investigar as causas do acidente aéreo que ocorreu na noite de ontem e vitimou o empresário Odimar Roman, 53 anos.

Por volta das 15h os profissionais chegaram à comunidade de Linha São Geraldo, interior de Concórdia, onde ocorreu o acidente. Eles vieram de Canoas no Rio Grande do Sul para apurar as causas da tragédia e também discutir alternativas de prevenção a esses tipos de acidentes. Os técnicos coletaram materiais para análise e não há prazo para o laudo ser divulgado.

Odimar Roman conduzia uma aeronave regulamentada que havia adquirido há pouco tempo. O trabalho de investigação do Seripa V, que é o órgão responsável por esse tipo de serviço no Sul do Brasil, foi coordenado pelo capitão Samuel.

Segundo informações repassadas por moradores que residem em Linha São Geraldo, próximo ao aeroporto municipal, o avião que era conduzido por Odimar Roman decolou por volta de 18h50 da tarde de ontem, deu algumas voltas e quando tentava retornar ao aeroporto caiu sobre a mata. O piloto morreu na hora.