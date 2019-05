Uma colisão entre carro e moto mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani por volta das 12h30 deste sábado, 4 de maio. O acidente ocorreu no km 66 da BR 153 e envolveu um veículo de passeio VW/Gol, com placas de Irani, e uma moto Honda/CG Titan, de Faxinal dos Guedes.

A mota era conduzida por R.F.P.S., 23 anos, que relatou dores na região das costas. Ele foi atendido pelos bombeiros e encaminhado para avaliação médica. Já o ocupante do veículo M.R.F., 19 anos, não teve ferimentos e não quis ser conduzido ao pronto-socorro. As causas do acidente ainda não foram identificadas.

Informações: Aldair Genaro, ASCOM CBVI