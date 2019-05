Duas prisões foram realizadas na noite de sexta-feira, dia 03, em Concórdia. A primeira, por volta das 19:30h, em uma ação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Concórdia e Joaçaba, que localizou um homem, de iniciais L.Z., suspeito de envolvimento nos roubos das agências bancárias de Catanduvas, Passos Maia e Paula Freitas (PR). Havia um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Catanduvas.

De acordo com o Delegado Regional, André Cembranelli, o homem preso era o responsável por levantar as informações para em seguida a quadrilha assaltar as agências bancárias. No dia 29 de março, o suspeito chegou a trocar tiros com os policiais.

A outra situação aconteceu por volta das 22:45h na SC-283, em Concórdia. A guarnição do 20º Grupo de Polícia Militar Rodoviária abordou um Gol com placas Concórdia. Ao consultar a documentação, os policiais constataram que uma jovem de 19 anos de idade que estava no carro tinha um mandado mandado de busca e apreensão ativo. Após informar o fato ao plantonista do fórum da Comarca de Concórdia, a mulher ficou no compromisso de se apresentar no Fórum de Concórdia no primeiro dia útil da semana.