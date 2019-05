De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Aliança, uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, (CENIPA), de Canoas, RS, estará em Concórdia na tarde deste sábado, dia 04, para colher informações e detalhes que podem apurar as causas do acidente com o avião de pequeno porte que caiu no início da noite de sexta-feira, dia 03, em Linha São Geraldo, interior de Concórdia. O empresário do município, Odimar Roman, de 53 anos, morreu na queda da aeronave.

O ultraleve caiu por volta das 19h ao bater em árvores. O local do acidente fica a cerca de três quilômetros da pista do Aeroporto Municipal de Concórdia. Moradores da comunidade de Linha São Geraldo comentaram que perceberam que o avião decolou e que poucos minutos depois caiu. Eles acreditam que ele estaria retornando à pista quando colidiu.

Partes do avião estão sobre as árvores e a maioria dos destroços está no chão. Os Bombeiros Voluntários e a Polícia isolaram o local. O IGP foi acionado e recolheu o corpo na noite de sexta-feira.