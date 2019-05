Um avião de pequeno porte caiu na comunidade de Linha São Geraldo, interior de Concórdia, no fim da tarde desta sexta-feira, dia 3 de maio. O empresário concordiense Odimar Roman, 53 anos, que atuava no ramo de trensportes de cargas, morreu na hora. Os Bombeiros Voluntários e a polícia foram acionados e isolaram o local que é de difícil acesso por ser uma mata fechada. Odimar Roman era o único ocupante da aeronave.

Segundo relato dos moradores que residem nas proximidades, o avião teria decolado do aeroporto de Concórdia e caiu logo em seguida. A aeronave ficou bastante destruída e há risco de explosão no local. Partes do avião estão sobre as árvores e a maioria dos destroços está no chão.

O IGP foi acionado para retirar o corpo. Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos de Canoas, RS, estará em Concórdia no sábado para fazer a perícia que vai apurar as causas do acidente.

Odimar Roman é de uma família bastante conhecida em Concórdia. Ele é filho de Hervé e Carmelita Deon Roman e irmão do presidente da Coopercarga, Osni Roman.