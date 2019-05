Na tarde da última sexta-feira, dia 03, foi definida a data para as duas partidas das semifinais da 8ª edição da Copa CDL de Futebol Suíço. Os confrontos acontecem na próxima terça-feira, dia 07, as 19:30h entre Polícia Militar enfrenta a Ideal Modas. Já as 20:30h a Pisocenter e Guindaste Broetto/ Decc Construções/Arako Móveis.

Segundo os organizadores a grande final deve ocorrer no sábado, dia 18, a partir das 15:30h. Haverá transmissão da Rádio Aliança.